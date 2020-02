Wie die Wiener in Zukunft parken könnten

Für eine Citymaut in Kombination mit einem Parkpickerl spricht sich auch der deutsche Mobilitätsexperte Stephan Rammler, wissenschaftlicher Direktor des Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung Berlin, aus. "Die City Maut braucht es für die Pendler", sagt er. Allerdings müssten für diese begleitend andere Verkehrslösungen wie Fahrgemeinschaften oder Ridepooling-Angebote – also Sammeltaxis, die per App bestellt werden können – geschaffen werden. "Etwas wegnehmen ohne alternative Angebote zu schaffen, ist schlechte Verkehrspolitik", sagt er.

Das Gratis-Modell

Dafür macht sich die Wiener FPÖ stark. Leute mit Hauptwohnsitz Wien sollen in der Stadt überall gratis parken dürfen. Donaustadts Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy hat einen ähnlichen Zugang. Er will auf alle Fälle, dass Nicht-Wiener in der Stadt für das Parken bezahlen.