Wege aus dem Wiener Parkpickerl-Chaos

Hinzu kommen verschiedene Geltungszeiträume, Sonderregeln für Einkaufsstraßen, Überlappungszonen und Anrainerparkplätze.

2. Verdrängungseffekte

Führt der eine Bezirk das Parkpickerl ein, weichen zahlungsunwillige Parker in den Nachbarbezirk aus. Das war in Währing und Döbling so; aktuell trifft es Hietzing am stärksten, weil es an drei Parkpickerl-Bezirke grenzt.

Simmering, das 2018 das Pickerl nur für sein Zentrum und rund um U3-Stationen eingeführt hat, denkt an eine Ausweitung.