Live: SPÖ präsentiert "Kraftpaket Österreich"

"Kraftpaket Österreich" heißt der Maßnahmenkatalog, der im Zuge einer Klausur des SPÖ-Parlamentsklubs am heutigen Montag in der Wiener Marx Halle präsentiert werden soll.

Parteichefin Pamela Rendi-Wagner will damit zeigen, was eine SPÖ in der Bundesregierung anders und besser machen würde, um durch die Covid-19-Krise zu steuern.