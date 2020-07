"Der Blümel redet schon wie der Kreisky"

Warum ist das so?

Das ist traditionell so, weil wir eine stark von Banken finanzierte Unternehmerlandschaft haben. Aber auch, weil wir eine traditionelle Kapitalmarkt-Feindlichkeit haben. Das Beteiligen an Unternehmen ist in Österreich nicht gelernt, „der Markt“ wird als etwas Böses angesehen. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir einen steuerlichen Nachteil bei Eigenkapital haben. Wir sind gerade dabei, Anreize zu schaffen und das zu ändern, damit Eigenkapital zumindest nicht schlechter behandelt wird als Fremdkapital.

Wie konkret soll das Eigenkapital besser behandelt werden?

Das Eigenkapital könnte etwa fiktiv verzinst werden wie das Fremdkapital. Entsprechend der neu geschaffenen Eigenkapitalquote würde sich die Steuerbemessungsgrundlage reduzieren. So hätte man als Unternehmer einen Anreiz, mehr Geld in die eigene Firma zu investieren. Diese steuerliche Optimierung würde mittel- und langfristig wirken. Wir brauchen genau diese Wirkung, damit unsere Wirtschaft gut aufgestellt ist und bleibt.

Das Corona-Kurzarbeitsmodell läuft Ende September aus. Wie wird das nächste Modell aussehen?

Das jetzige Kurzarbeitsmodell ist sehr breit und großzügig insofern, als der Staat bis zu 90 Prozent der Nettoersatzrate übernimmt. Wir müssen versuchen, zu einer Normalisierung überzugehen. Vor allem, weil der Konsum so lange nicht anspringen kann, so lange so viele Menschen in Kurzarbeit sind. Wenn jemand in Kurzarbeit ist, dann hat er das psychologische Hemmnis „Wer weiß, wie es wird? Solange ich es nicht weiß, gebe ich weniger aus.“

Das heißt in Zahlen ausgedrückt?

Das Wifo errechnet, dass es bei den Haushalten zwar durchschnittlich steigende Einkommen geben wird – um 1,6 Prozent mehr – nur der private Konsum ist etwa um vier Prozent zurückgegangen. Das ist nicht 1:1 deckungsgleich mit Einkommensverlust, sondern mit einem erhöhten Sparverhalten aufgrund des psychologischen Hemmnisses. Wir müssen also ein Kurzarbeitsmodell schaffen, das Unternehmer dazu bringt, mehr und mehr Arbeitnehmer zu beschäftigen, ein Modell, das attraktiver ist als das jetzige und gleichzeitig dafür sorgt, dass Menschen wieder konsumieren.

Derzeit sind 438.000 Menschen arbeitslos, rund 454.000 in Kurzarbeit, pessimistisch gesprochen haben rund 900.000 Menschen keinen Grund zu konsumieren.

Wir sehen, dass der negative Höhepunkt am Arbeitsmarkt im Mai und Juni war. Was wir nicht wissen, ist, wie hoch der Effekt der Freisetzung im Herbst sein wird, wenn das Kurzarbeitsmodell ausläuft. Das Wifo rechnet heuer mit einer Arbeitslosigkeit von 5,9 Prozent – das wäre um einen Prozentpunkt mehr als im letzten Jahr. Das ist viel, zu viel, aber nicht so viel, wie manche glauben.