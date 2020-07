Laptop-Debatte: Warum Minister und Parteichefs keinen Laptop benötigen

Tatsächlich ist es so, dass man sich den Alltag eines Kanzlers, Ministers oder Parteichefs gänzlich anders vorstellen muss als von einem Geschäftsführer. Von den Morgenstunden an bis in die Nachtstunden sind Minister in Terminen.

Zeit für Aktenstudium existiert de facto nur zwischendurch. Reden werden zumeist nicht selbst geschrieben, Gesprächsnotizen nicht selbst angelegt. Für diese Arbeit gibt es eine Entourage an Kabinettsmitarbeitern, die den Ministern die Schreibtischarbeit abnehmen. Vor wichtigen Terminen gibt es Briefings mit Experten aus den Ministerien. Notwendige Unterlagen werden für den Minister vorausgewählt, ausgedruckt und in Mappen vorsortiert.

Auch Politikberater Thomas Hofer hält die „Laptop- Debatte für absolut absurd. Es existiert kein Premierminister, der seine Mails selbst beantwortet. Dieses Mikromanagement müssen andere erledigen.“