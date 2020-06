Jackpot für Hersteller: 320.000 Laptops für Schule 4.0 gesucht

In Wien wurden ab April in Mittelschulen und an Polytechnischen Schulen Laptops gratis an Kinder und Jugendliche verteilt, die selbst keine Computer daheim haben. So wurde das ungewohnte „Homeoffice“ für Tausende Schüler und Schülerinnen in der Corona-Zeit überhaupt erst möglich.

„Wir mussten rasch helfen und wollten kein Kind zurücklassen“, sagt SPÖ-Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky zum KURIER. Und so kaufte die Stadt Wien kurzerhand um drei Millionen Euro 5.000 Laptops bei Hewlett Packard (HP) und stellte die Geräte den Schulen zur Verfügung.

Spät, aber doch springt jetzt auch der Bund auf den Digitalisierungszug auf. Und weil es da natürlich um ganz andere Dimensionen geht, reiben sich Hersteller wie Apple und die führenden Anbieter aus der Microsoft-Welt HP, Dell und Lenovo schon die Hände. Eine stark vereinfachte Rechnung zeigt, warum: 120.000 Schüler besuchen derzeit eine AHS-Unterstufe, 200.000 eine Neue Mittelschule. Ab Herbst 2021 sollen sie alle schrittweise über drei Jahre mit Laptops oder Tablets ausgestattet werden. Bei einem angenommenen Durchschnittspreis von 300 Euro pro Gerät (in Wien war es der doppelte Betrag) summiert sich das Geschäftsvolumen auf 96 Millionen Euro.