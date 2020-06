Live: Digitalisierungsschub für Österreichs Schulen

Im Zentrum steht ein 8-Punkte-Plan zur Digitalisierungs-Reform, wie Kurz sagt. Er erinnerte an das Gratis-Schulbuch aus der Kreisky-Ära. Der nächste große Schritt sei nun die Ausstattung der Schüler mit Computern und Laptops. Diese Schulpläne seien eingebettet in die Gesamtreform zur Digitalisierung Österreichs.

Faßmann will den Schwung nutzen, der sich aus "Distance-Learning" in der Corona-Krise ergeben hat. Analoge Klassenbücher oder Mitteilungshefte sollen der Vergangenheit angehören. Eltern könnten in Zukunft eine SMS erhalten, wenn ihr Kind nicht an der Schule auftaucht, sagt der Minister.