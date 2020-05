Helikoptergeld: Bestechend einfach. Oder einfach Bestechung?

Warum die Idee, dass Notenbanken oder Staaten Geld unter die Menschen streuen sollten, in Krisenzeiten Anhänger findet, ist klar. Helikoptergeld würde sofort wirken.

Einfach und ohne Umschweife ausbezahlt: Wäre das nicht genau die unbürokratische Soforthilfe gewesen, welche die Regierung den Unternehmen versprochen hatte? An der Kurzarbeit, dem Härtefall- und Hilfsfonds und Kreditgarantien wird ja kritisiert, dass zu wenig oder gar kein Geld bei Betroffenen ankomme. Und wenn, dann zu spät. Die Wut und die Verzweiflung sind verständlich, zumal hier Existenzen auf dem Spiel stehen. Daneben gibt es aber jene, die sich (meist im Stillen) über einen prompten Zahlungseingang freuten.

Wie so oft lag der Teufel im Detail: In Wien war jeder zweite Kurzarbeitsantrag fehlerhaft. Die Ministerien, das Arbeitsmarktservice, Wirtschaftskammer und die Förderbanken nahmen sich Kritik zu Herzen: Hilfen wurden aufgestockt, der Bezieherkreis ausgeweitet. Somit änderten sich die Kriterien, was zur Verwirrung beitrug.