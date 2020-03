CoV: USA verteilen 1.200 Dollar-Schecks

Hongkong hat in der Coronavirus-Krise darauf gesetzt - und auch die USA planen es: Helikoptergeld. Hongkong hat seinen Bürgern ( Vorraussetzung: fester Wohnsitz) zur finanziellen Unterstützung 10.000 Hongkong-Dollar (etwa 1180 Euro) ausbezahlt. Finanzsekretär Paul Chan betonte, es müssten "entscheidende Maßnahmen" ergriffen werden, um die wirtschaftlichen Probleme der Stadt anzugehen.

Auch so gut wie jeder amerikanische Steuerzahler soll zumindest einen, wenn nicht gar zwei Schecks in die Hand gedrückt bekommen, erklärte US-Finanzminister Steven Mnuchin am Donnerstag. Fürs erste winken 1.200 Dollar (1.111,01 Euro), pro Kind weitere 500 Dollar. Superreiche sollen von der Aktion ausgenommen werden.

Die Maßnahme ist Teil eines massiven Konjunkturpakets, mit dem die Regierung rund eine Billion Dollar (900 Milliarden Euro) in die Wirtschaft pumpen will.