Wie Europa jetzt Rettungsbojen für seine Wirtschaft auswirft

Geldregen

An den ungewöhnlichsten Schritt denken die USA: Bald könnte es – im übertragenen Sinne – Geld regnen, „ Helikoptergeld“ genauer gesagt: „Amerikaner brauchen jetzt Cash“, sagt US-Finanzminister Steven Mnuchin. Deshalb solle jeder Amerikaner innerhalb der nächsten zwei Wochen finanzielle Hilfe erhalten.

Und zwar in Form von Schecks in der Höhe von rund 1.000 Dollar. Millionäre sollten nichts davon bekommen, versprach Mnuchin. Doch genau so funktioniert das Prinzip von Helikoptergeld – als würde von einem Hubschrauber aus das Geld auf die unten wartende Menge herab regnen.

Die Schecks sind nur ein Teil eines rund 1.200 Milliarden Dollar schweren Hilfsprogrammes, das die US-Regierung ausarbeitet. Darin vorgesehen: Unterstützung für kleine und mittlere Unternehmen, aber auch bis zu zehntägige Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall. Es wird das größte Rettungspaket der US-Geschichte.

Schutzwall mit Rekordausmaß

Auch Europa baut an seinem ökonomischen Schutzwall mit Rekordausmaßen – vorerst aber überwiegend jeder EU-Staat für sich. Die große gemeinsame Gegenstrategie der EU-27 lässt noch auf sich warten.

37 Milliarden Euro aus den EU-Strukturfonds liegen fürs Erste bereit. Den Europäischen Rettungsschirm ESM aufzurufen mit seinen gewaltigen 410 Milliarden Euro – dagegen stemmen sich noch die Niederlande und Deutschland.