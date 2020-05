Ab Mitte Juni: Wirtshausgutscheine für 950.000 Haushalte in Wien

Um die Wiener Wirtschaft und vor allem die Gastronomie anzukurbeln, kündigt der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig ( SPÖ) Maßnahmen für Wien an.

Unter anderem soll es Wirtshaus-Gutscheine für alle rund 950.000 Haushalte in Wien geben. Ab Mitte Juni bis Ende September werden die Gutscheine für Einpersonenhaushalte in der Höhe von 25 Euro und für Mehrpersonenhaushalte in der Höhe von 50 Euro ausgegeben.

"Damit werden wir sicherstellen, dass es einen Schwung geben wird. Solange die Touristen ausbleiben, sollen damit die Wiener Gastronomen unterstützt werden", erklärt der Bürgermeister.