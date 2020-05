Wiener Szenewirt verlangt Mindestkonsumation von Regierungsmitgliedern

Am 15. Mai dürfen in den Lokalen wieder Gäste bewirtet werden – natürlich nur unter Einhaltung bestimmter Regeln. So muss zum Beispiel ein Meter Abstand zwischen den Tischen gewährleistet sein.

Freilich wird sich auch Dosage-Chef Friso Schopper daran halten, er geht sogar noch einen Schritt weiter und hat eine ganz besondere Covid-19-Regel für seine Champagnerbar im ersten Wiener Gemeindebezirk aufgestellt.

"Für Regierungsmitglieder gilt die Mindestkonsumation in Höhe von 1000 Euro“, prangt auf einem Schild beim Bar-Eingang.