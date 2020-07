Coronakrise bremst Schienengüterverkehr aus

Und nicht zuletzt: „Wenn man die Klimaziele ernst nehmen will, dann muss man sich etwas überlegen“, so Mandl. Eine Möglichkeit wäre es, Anhänger von Sattelschleppern kranbar zu machen, damit sie rasch auf Züge verladen werden können. Zwei Briefe sind laut Mandl an Verkehrsministerin Leonore Gewessler ergangen, Antwort habe es bisher noch keine gegeben.

Kampf ums Personal

„Wir stehen mit dem Rücken zur Wand“, erzählt Friedrich Macher, Geschäftsführer des Schienenlogistikers Grampetcargo Austria, aus der Praxis. Er müsse darum kämpfen, das Personal zusammenzuhalten. „Sie sind der Schlüsselfaktor, die Ausbildung ist teuer.“ Zwar konnte er durch Kurzarbeit die Kosten unten halten, bei den Wagen und Loks fallen jedoch täglich hohe Fixkosten für Abschreibung, Miete, Versicherung und Instandhaltung an. Diese belaufen sich auf ein Viertel der Gesamtkosten.