Über den ungeleichen Zugang zu Homeoffice

„Mein Job ist krisensicher“ Claudia Hammer arbeitet als Paketzustellerin

Claudia Hammer arbeitet seit drei Jahren als Paketzustellerin in St. Peter in der Steiermark, vorher war sie in der Gastro tätig. Im KURIER-Gespräch erzählt sie über ihre Arbeit in der Krise: „Vor allem jetzt, während Corona, war ich froh, einen krisensicheren Job zu haben. Wäre ich in der Gastro geblieben, hätte ich jetzt keine Arbeit mehr, da hat es viele hart erwischt. In der Krise konnte ich normal weiterarbeiten, aber es war auch sehr stressig. Pro Tag habe ich 200 Pakete zugestellt, so viele sind es normalerweise zu Weihnachten. Aber die Leute konnten ja in keine Geschäfte und noch immer trauen sich viele nicht, einkaufen zu gehen – die Paketzahl ist nach wie vor sehr hoch. Deswegen habe ich natürlich auch länger gearbeitet, teilweise bis zu zehn, elf Stunden am Tag. Ich bin kinderlos, aber die Arbeit mit Kindern zu vereinbaren, wäre schwierig geworden. Gesundheitliche Bedenken habe ich nicht. Die einzige Zeit, wo ich mehr Kontakten ausgesetzt bin, ist in der Halle in der früh. Hier gelten aber strenge Sicherheitsvorkehrungen und nach eineinhalb Stunden sitze ich sowieso im Auto und bin den restlichen Tag allein. Dass andere im Homeoffice gearbeitet haben, ist eben so. Meinen Job kann man nicht mit Laptop erledigen. Für mich wäre Homeoffice nichts, ich bin froh, dass ich unterwegs sein kann und viel mit Menschen zu tun habe. Ich fühle mich da anderen gegenüber auch nicht benachteiligt.“