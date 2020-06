Corona geht, Homeoffice bleibt

Es war wohl das größte ungeplante Experiment aller Zeiten: In den vergangenen Monaten haben hunderttausende Österreicher ihren Arbeitsplatz vom Büro in die eigenen vier Wände verlegt. Laut Arbeitsklima-Index der Arbeiterkammer saßen rund 40 Prozent der Arbeitnehmer im Homeoffice. Zum Vergleich: Vor der Krise waren es rund 25 Prozent.

Es funktioniert

Zu Beginn hat das für einigen Wirbel gesorgt, mittlerweile hat sich der Staub gelegt. Experten gehen davon aus: Auch, wenn das Corona-Virus geht – das Homeoffice könnte bleiben. Arbeitnehmer wie Arbeitgeber kamen für einige Wochen in den – teils erzwungenen – Genuss, diese Welt des Neuen Arbeitens zu testen.

Das Resümee: Sie funktioniert. Nicht überraschend also, dass viele die neu gewonnene Freiheit behalten möchten. So wollen rund zwei Drittel (Stepstone) sowie rund drei Viertel (Xing) der Befragten auch nach der Krise verstärkt im Homeoffice arbeiten. Die Frage ist, in welchem Ausmaß wird es bleiben?

Mix aus Büro und Homeoffice

„Der Weg zurück ist definitiv komplizierter“, sagt Martina Hartner-Tiefenthaler vom Institut für Managementwissenschaften der TU Wien. „In die Homeoffice-Situation hat uns ein Virus gebracht. Wie es danach weitergeht, muss nun neu ausverhandelt werden.“ Personalchefs zeigten sich in aktuellen Umfragen einer künftigen Homeoffice-Einführung gegenüber aber positiv eingestellt.

Christian Korunka, Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Uni Wien sagt: „Schon vor Covid-19 gab es einen Trend in Richtung Homeoffice. Durch die Krise hat dieser nun einen Schub erfahren, es wird also weiter in die Richtung gehen.“ Homeoffice, da sind sich die Experten einig, wird nicht mehr verschwinden. Viele gehen davon aus, dass eine Hybrid-Form bleiben wird, sich fixe Bürotage mit frei einteilbaren Remote-Arbeitstagen abwechseln.