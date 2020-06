Einblicke: LeserInnen und RedakteurInnen zeigen ihr Homeoffice

„Es ist erstaunlich, wie schnell ich mich an neue Situationen anpassen kann. Was vor vier Monaten noch unvorstellbar war, ist heute Alltag. Ich arbeite ausschließlich zu Hause, habe keinen Arbeitsweg und kann eine Stunde länger schlafen. Kolleginnen treffe ich in Videokonferenzen. Die Arbeit findet viel konzentrierter statt, dafür bleibt mehr Zeit für Beziehung und Familie.“

KURIER-Journalistin Ornella Wächter

Seit Mitte März ist fast der gesamte KURIER im Homeoffice, hunderte Schreibtische im Haus sind leer. Ornella Wächter: „Und obwohl sich unser Ressort seitdem nicht physisch getroffen hat, bekam man in den vergangenen Wochen sehr viele Einblicke – Job und Privatleben überlagern sich in fast jeder Besprechung.

Über Videokonferenzen blickt man in das Leben der anderen – in meinem Fall sieht man meist nur mit Pflanzen verdeckte Fenster, was Aufschluss über mein neuestes Hobby gibt. Andere wiederum zeigen Bücherregale, Balkone und Schlafzimmer her.“