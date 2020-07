Transport: Bessere Bedingungen für die "Nomaden der Straße"

Sie sind viele Wochen lang unterwegs – fern den Familien daheim. Sie stehen stundenlang im Stau, übernachten in ihren Fahrerkabinen, arbeiten unter extremen Zeitdruck – und all dies für meist wenig Lohn: die rund 3,6 Millionen Fernfahrer auf Europas Straßen. Zumindest einige dieser schwierigen Bedingungen aber werden sich nun ändern.

Nach den EU-Regierungen hat am Donnerstag auch das EU-Parlament ein heftig und lang umstrittenes Gesetzespaket angenommen, das die teils untragbare Lage der Fernfahrer verbessern, aber auch die in Schieflage geratenen Wettbewerbsbedingungen im Transportsektor wieder geraderücken soll.

Die obligatorische Ruhephase (von 45 Stunden) am Ende einer Woche dürfen die Lkw-Fahrer weiterhin nicht mehr in ihrer Fahrerkabine verbringen. Sind sie in dieser Zeit nicht daheim, muss das Unternehmen für die Kosten der Unterbringung aufkommen.

Diese Regelung stieß auf viel Gegenwind: „Es ist bedauerlich, dass die Lenker nicht weiterhin die Möglichkeit haben, die regelmäßige wöchentliche Ruhezeit in der Fahrerkabine ihres Lkw auf einem sicheren Parkplatz mit sauberen Sanitäranlagen zu verbringen“, sagt Alexander Klacska, Obmann der Bundessparte Transport und Verkehr der Wirtschaftskammer. Widerstand kam dabei nicht nur von den Wirtschaftsverbänden, sondern auch von den osteuropäischen Staaten.