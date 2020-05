Lkw-Fahrer: Ungesehene Helden der Corona-Krise

Hört man in die Branche hinein, treten noch ganz andere Probleme zutage. Bei Raststationen seien häufig die Toiletten zugesperrt, was besonders unangenehm sei, wenn man dort übernachten müsse, erzählt ein Transporteur dem KURIER. Oft dürften die Lenker nicht in Aufenthaltsräumen warten, sondern müssten draußen warten. Auch von Anfeindungen durch Pkw-Lenker ist die Rede. „Manche glauben, Lkw-Fahrer sind zum Spaß unterwegs“, so der Transporteur, der ungenannt bleiben möchte. Dabei hätten sie mit ihren Fahrzeugen eine enorme Verantwortung zu tragen. Dazu käme hoher Zeitdruck.