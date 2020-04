Die Krise im Rückspiegel: Verkehr nimmt Fahrt auf

Einige Autofahrer werden es schon bemerkt haben. Der Verkehr auf den burgenländischen Straßen nimmt im Zuge der Lockerungen der Corona-Maßnahmen wieder zu. Zwar nicht sprunghaft, aber langsam und stetig, wie eine aktuelle Analyse einiger Zählstellen zeigt. Zuvor waren auf den Straßen ungewohnt wenige Autos unterwegs gewesen.

So waren am Montag, 9. März, also noch vor den Ausgangsbeschränkungen, auf der B50 bei Oberwart-West 18.700 Kraftfahrzeuge unterwegs. Zwei Wochen später, am 23. März, wurden nur noch rund 7.000 gezählt – ein Rückgang um fast 63 Prozent. Seither nimmt der Verkehr langsam wieder zu. Am 30. März lag das Aufkommen bei 61 Prozent unter dem Vergleichswert, eine Woche später bei 54 und dann bei 44 Prozent. Am Montag vor einer Woche waren dann schon wieder fast 12.000 Fahrzeuge unterwegs. Immerhin noch immer mehr als ein Drittel weniger als üblich.