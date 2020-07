Vergessene Corona-Helden am Steuer: "Niemand hört uns“

Teil dieses Pakets ist es auch, dass Lkw-Lenker die Wochenruhe von 45 Stunden nicht mehr in der Kabine ihres Fahrzeugs verbringen dürfen. Eine Regelung, die es in mehreren EU-Ländern bereits gibt.

"In Italien wird das sehr streng kontrolliert. Da kann sogar das Fahrzeug konfisziert werden", weiß Müller, der das Kabinenschlafverbot begrüßt. "Wenn das kontrolliert wird, ist das Nomadentum innerhalb von zwei Monaten Geschichte", glaubt der Berufskraftfahrer.

Wohnen auf drei Quadratmetern

Die Wochenruhezeiten dürfen mitunter auf 24 Stunden verkürzt werden, allerdings nicht beliebig oft. In diesem Fall gilt die Regelung nicht. "24 Stunden auf drei Quadratmetern in einem Auto geht. Aber 45 Stunden bei so wie jetzt gefühlt 60 bis 70 Grad ist was anderes", weiß der Vorarlberger.