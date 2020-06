Checkpoint Corona: Lokalaugenschein an Österreichs Außengrenzen

Und jetzt? Bei einem KURIER-Lokalaugenschein an einem Vormittag der vergangenen Woche war es fast so wie früher, vor all diesen historischen Ereignissen. Nur der Verkehr war etwas weniger. Keine Polizei-Container, keine „Huterl“ zur Regelung des Verkehrs, nicht einmal Polizeiautos und Beamte sind zu sehen.

Die wenigen Autos, Lkw und Fußgänger können ungehindert passieren. Auch der Linienbus zwischen Salzburg und Freilassing verkehrt wieder. Dabei galt in Bayern nach wie vor die Regel, dass man nur für besondere, definierte Gründe einreisen darf. Einkaufen zählte nicht dazu. Dennoch sind einige Salzburger auf den Parkplätzen vor Freilassinger Geschäften anzutreffen.

Viele sind es nicht. „Ich bin froh, dass die Grenze jetzt quasi wieder offen ist,“ sagt eine junge Einkäuferin. Mit Namen und Foto in die Zeitung will sie nicht. Klar, sie dürfte eigentlich gar nicht hier sein.

Schluss durch Weisung

Schauplatzwechsel zum Grenzübergang Walserberg. Hier wird von der deutschen Bundespolizei noch eifrig kontrolliert. Eifrig heißt in diesem Fall, die Autos fahren im Schritttempo, die Beamten werfen einen Blick hinein und die meisten Autos dürfen einfach weiterfahren. Ab Montag dürfen Österreicher wieder für alle Anlässe nach Bayern, an den Kontrollen wird sich nur wenig ändern.