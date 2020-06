Trotz Grenzschließung: Erste Österreicher am Strand von Jesolo

Österreichische Urlauber trotzen den noch geltenden Reisebeschränkungen nach Italien und gönnen sich einen Strandurlaub. Mehrere Österreicher trafen bereits in Jesolo an der oberen Adria ein, wo die Sommersaison dank des schönen Wetters und geöffneter Hotels wieder langsam in Schwung kommt.

„Ein Salzburger Gast, der bei mir schon seit seiner Kindheit urlaubt, hat beschlossen, mit seiner Freundin über die Schweiz nach Italien zu reisen, um uns hier in Jesolo zu besuchen. Bei der Heimreise will er die selbe Route fahren, um die zweiwöchige Quarantäne zu umgehen“, berichtet Antonio Vigolo, Inhaber des Hotels Cavalieri Palace in Jesolo, im Gespräch mit der APA.

Sein Hotel ist seit dem 30. Mai wieder offen und vor allem deutschsprachige Kunden sind bereits eingetroffen.

"Covid-19 darf Tradition nicht unterbrechen"

„Die erste Familie, die ich nach der Wiederöffnung empfangen habe, ist die einer langjährigen Kundin, die von Stuttgart abgefahren ist. Sie hat in München Kinder und Enkel abgeholt und zusammen sind sie die ganze Nacht durchgereist. In der Früh um 9.00 Uhr saßen sie zum Frühstück in unserem Restaurant. Das ist eine große Belohnung für uns Hoteliers, die wir uns trotz noch schwieriger Aussichten zum Neustart entschlossen haben“, berichtet der 77-jährige Vigolo, der mit einer Österreicherin verheiratet ist und 13 Jahre lang in der Hotellerie in Wien gearbeitet hat.