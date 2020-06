Zu diesen Ländern öffnen wir ab 15. Juni unsere Grenzen - Italien ist ausgenommen

Drei Monate nach dem Lockdown sollen die Grenzen zu Österreichs Nachbarländern wieder geöffnet werden. Während Deutschlands Außenminister Heiko Maas die Reisewarnung zu allen EU-Nachbarstaaten inklusive Großbritannien, Island, Norwegen, der Schweiz, Liechtenstein und Island ab 15. Juni aufhebt, ist Österreichs Kurs laut KURIER-Informationen zurückhaltender. Entgegen bisheriger Meldungen bleibt die Grenze zu Österreichs südlichem Nachbarn Italien weiter geschlossen.

Zu welchen Nachbarn Österreich ab 15. Juni wieder uneingeschränkte Reisefreiheit gewährleisten will, darüber haben die zuständigen Minister Rudolf Anschober (Gesundheit), Alexander Schallenberg (Äußeres), Karoline Edtstadler ( Europa) und Karl Nehammer (Inneres) am Vormittag beraten. Auf welcher epidemologischen Grundlage entschieden wurde und wird und unter welchen Voraussetzungen die Grenzen offen bleiben, das erklären Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Außenminister Alexander Schallenberg im Anschluss an den "Runden Tisch" um

12 Uhr in einer Pressekonferenz - der KURIER berichtet live.