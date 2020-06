Italien-Urlaub ab Mitte Juni?

Bis vor Kurzem war es äußerst ungewiss, ob heuer ein Sommerurlaub in Italien möglich sein würde – dem ersten und zunächst heftigsten Corona-Hotspot in Europa. Doch die Vorbereitungsarbeiten für die Sommersaison laufen auf Hochtouren. Ab heute, Mittwoch, werden Reiseverbote aufgehoben: Nach fast drei Monaten wird es wieder möglich sein, sich in ganz Italien zwischen den Regionen frei und ohne Einschränkung zu bewegen. Und Italien will seine Grenzen für Reisende aus Ländern des Schengen-Raums sowie des Vereinigten Königreichs öffnen – ohne Quarantänepflicht und ohne Selbstzertifizierung.

Das nächste wichtige Datum wird der 15. Juni sein – ab diesem Tag soll die Einreise nach Italien für Reisende aus der restlichen Welt ermöglicht werden.