Italien-Urlaub trotz Corona: Österreicher können Strandplatz per App buchen

In Erwartung der Grenzöffnung mit der ersehnten Rückkehr österreichischer Urlauber organisieren sich die Strände in Kärntens Nachbarregion Friaul Julisch Venetien für die Sommersaison. So wird zurzeit eine App eingerichtet, mit der man per Smartphone seinen Sonnenschirm in den friaulischen Badeanstalten reservieren kann.

Die App wurde von der Vereinigung der friaulischen Badestrandbetreiber eingerichtet und soll bis Mitte Juni eingerichtet werden. "80 Prozent der Badeanstalten unserer Region erfüllen die Sicherheitsprotokolle und sind startbereit", sagte der Sprecher der Vereinigung, Salvatore Sapienza.