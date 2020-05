Urlaub: Neue Reise-Bücher

Autostopp

In 22 Monaten um die Welt: „Was passierte, als ich nach Hause wollte und dafür per Anhalter die Welt umrundete“, erzählt Stefan Korn in seinem Buch. Die Geschichte einer Weltreise: 22 Monate, 58 Länder, 108.895 Kilometer war er unterwegs. Per Anhalter ist er gereist, hat den Atlantik in einem Segelboot überquert und ist als Trainhopper auf amerikanischen Güterzügen mitgefahren. Nicht nur die Länder sind sein Ziel, sondern auch die Bewegung auf der Straße und die Begegnungen mit den Menschen. Ein ganz besonderer Roadtrip.

„Warm Roads“ von Stefan Korn, 304 Seiten, 80 Farbbilder, Knesebeck Verlag, 18 €