Hallo Nachbar! So gelingt der Sommerurlaub trotz Corona

Wie sind die Fallzahlen aktuell in den Nachbarländern?

Stand Mitte der Woche sehr unterschiedlich. Relativ hoch sind die Zahlen nach wie vor in Italien. 32.872 aktuell Infizierte waren es am Dienstag. Die verteilen sich regional sehr unterschiedlich. Ein Großteil davon entfiel nach wie vor auf die Lombardei. In der bei Österreichern beliebten Region Friaul-Julisch-Venetien gibt es nur 113 aktuell infizierte Fälle. In Slowenien gibt es aktuell nur 18 Infizierte, in der Schweiz waren es mit 354 ebenfalls weniger als zum Vergleichszeitpunkt in Österreich. In Deutschland waren es 7.641.

Holt mich die Regierung im Notfall zurück?

Nein. Außenminister Schallenberg hat mehrmals klargestellt, dass die Rückholaktion nach Ausbruch der Corona-Pandemie im März eine einmalige Sache war. In der Regel schafft man es aus Nachbarländern aber auch selbst zurück nach Österreich.