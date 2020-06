Coronavirus: Rückholung könnte für Betroffene Kosten verursachen

Eine Rückholaktion aus dem Ausland aufgrund der Corona-Pandemie könnte die Betroffenen künftig etwas kosten. "Wenn jemand entgegen einer ausdrücklichen Reisewarnung sich grob fahrlässig in eine Gefahrensituation begibt", dann gebe es die Möglichkeit, "einen aliquoten Anteil an den Konsularkosten, die entstanden sind", zurückzuverlangen, sagte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) der ZiB2.

Das sei aber "der äußerste Notfall", so Schallenberg am Freitagabend im ORF und appellierte: "Wir sind nicht mehr in einer Phase der Kontrolle, sondern in einer Phase der Eigenverantwortung."