Schallenberg: Fall von George Floyd "geht unter die Haut"

Kommen wir noch zu den Vorgängen in den USA nach der Tötung des Schwarzen George Floyd durch einen weißen Polizisten. Weltweit gibt es Protest dagegen.

Was an dem Fall George Floyd – neben der Tatsache an sich – so erschreckend ist, ist, dass es gerade die Vereinigten Staaten sind – ein offenes Land mit gleichen Werten, wie wir sie vertreten. Das ist das, was uns so unter die Haut geht. Daher verstehe ich auch die starke Emotionalität der Reaktionen. Wir dürfen nicht vergessen bei allen Reibungsflächen, die der aktuelle Präsident bietet: Das sind die Vereinigten Staaten.

Was meinen Sie damit?

Wir Europäer befinden uns mit ihnen letztlich in einer Lebensmodell-Gemeinschaft. Doch gerade jetzt sind wir global mit alternativen Modellen konfrontiert, die diese infrage stellen, etwa aus China. Da müssen wir wissen, es gibt einen großen Partner, mit dem wir einen Wertekanon teilen: Gewaltenteilung, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit. Bei aller Kritik: Die USA sind unser Partner. Sicher: Auch über andere Dinge, die die Administration getroffen hat, sind wir nicht glücklich. Etwa bei der Infragestellung von Abrüstungsverträgen oder dem Rückzug aus dem Pariser Klimaschutzabkommen. Daher müssen wir jetzt umso mehr schauen, dass wir die Amerikaner wieder ins Boot holen, weil wir Europäer brauchen die Zusammenarbeit mit der Weltmacht Nummer eins.