Schallenberg und Edtstadler: Erste Auslandsreise nach Corona-Lockdown

Weg vom Computer und den virtuellen Politiker-Treffen, rein ins Flugzeug. Wenn Karoline Edtstadler und Alexander Schallenberg am Donnerstag zunächst in Tirana, dann in Belgrad und dann in Prishtina landen, wird man trotzdem - zumindest physisch - auf Herzlichkeiten verzichten müssen. „Alle freuen sich auf den Besuch“, hört man aus dem Kanzleramt in Wien, aber natürlich seien alle wegen der Covid-19-Pandemie sensibilisiert. Insbesondere der Außenminister, dessen Delegation nach der Reise im Februar in den Iran auf Corona getestet wurde. Der Iran war damals stark betroffen von dem Virus - die Tests Schallenbergs und der Mitreisenden blieben aber negativ.

Während nun langsam Grenzen geöffnet werden und internationale Reisen - auch von Politikern - auf ein Minimum beschränkt sind, machen Außenminister und Europaministerin für Österreich den Anfang. Die erste offizielle Auslandsreise nach dem Corona-Lockdown führt die beiden mit einer kleinen Delegation nach Albanien, Serbien und in den Kosovo.