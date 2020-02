Iran: Schallenberg-Delegationsmitglied ist in Wien in Quarantäne

Nicht ernst genommen

Der Betroffene war am Wochenende Teil der offiziellen Reisegruppe des Außenministeriums im Iran und kehrte erst am Montag zurück - mit Symptomen. Danach meldete sich der Mann am Dienstag bei den zwei offiziellen Beratungshotlines. Ernst genommen fühlte er sich bis Donnerstag nicht. "Mir wurde mehrfach gesagt, ich soll doch zum Hausarzt gehen", berichtete er. Doch das wäre genau das falsche gewesen - das Gesundheitsministerium rät vielmehr, zu Hause zu bleiben und einen Arzt zu kontaktieren.