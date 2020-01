Flugzeugabschuss "war der Tschernobyl-Moment des Iran"

Am 21. Februar wählen die Iraner ein neues Parlament – dies vor dem Hintergrund der schlechten sozialen Lage, der Kraftprobe mit den USA und natürlich des Flugzeugcrashs, der eine Blamage für das das Mullah-Regime ist.

Die Machtstruktur im Iran ist komplex. Es gibt zwar das Parlament und den Präsidenten, beide demokratisch gewählt. Allerdings müssen Gesetze von einem sogenannten Wächterrat bestätigt werden, und in diesem üben Geistliche großen Einfluss aus. An der Spitze des Staates steht der religiöse Führer. Seit mehr als 30 Jahren: Ayatollah Ali Khamenei.

In der iranischen Politik konkurrieren Gemäßigte, Konservative und Hardliner. „Leider hat die US-Strategie des ‚Maximum Pressure‘ die iranische Politik in Richtung der Hardliner bewegt, weil auf der einen Seite die Gemäßigten an Glaubwürdigkeit und dadurch an Einfluss verloren haben und auf der anderen Seite die Konfrontationsstrategie der Hardliner in den Vordergrund trat“, sagt Bijan Khajehpour, Iran-Analyst und Geschäftsführer der Wiener Unternehmensberatung Eunepa.

Auch wegen der mageren wirtschaftlichen Entwicklung sind viele Gemäßigte vom moderaten Präsidenten Hassan Rohani enttäuscht. So dürften die Konservativen ihre Macht im Parlament bei den kommenden Wahlen ausbauen.Das Parlament hat aber ohnehin nur eingeschränkte Mitsprache, vor den Wahlen muss der Wächterrat die Kandidaten genehmigen. Viele pragmatische Politiker würden im Februar entweder nicht mehr kandidieren oder seien von dem 12-köpfigen Wächterrat abgelehnt worden, erklärt Experte Khajehpour. Auch führende Konservative seien abgelehnt worden, was eine Orientierung der Führung in Richtung Hardliner beweise. Zu rechnen sei mit einer niedrigen Wahlbeteiligung, was den Konservativen und Hardlinern unter den Kandidaten zugute kommt.