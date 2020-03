Grünes Licht aus der EU für Albanien und Nordmazedonien

Schon vergangenen Frühling hätte es kommen sollen – doch erst heute gab es das Grüne Licht: Albanien und Nordmazedonien erhalten von der EU die Erlaubnis, ihre Beitrittsgespräche mit der Union beginnen zu dürfen. Den von den beiden kleinen Balkanstaaten lang erwarteten Startbefehl gaben die 27 Europaminister bei einer Video-Konferenz am Dienstag Vormittag.

Als „wichtiges und richtiges Signal“ sieht dies EU-Ministerin Karoline Edtstadler. „Die Staaten am Westbalkan sind nicht nur ein wichtiger Partner für die EU, sondern auch ein Garant für Stabilität und Sicherheit in der Region“, sagte Edtstadler unmittelbar vor der Videokonferenz der EU-Minister.

„Corona ist derzeit nicht nur in Europa, sondern weltweit das Thema, das alle anderen Themen überschattet. Trotzdem gibt es weitere wichtige Themen für die EU, die wir nicht aus den Augen verlieren dürfen“, sagte Edtstadler. Beim EU-Rat Allgemeine Angelegenheiten am Dienstag haben die EU-Minister daher neben Corona auch das Thema EU-Erweiterung behandelt. „Die Europäische Union darf ihre Glaubwürdigkeit in der Region am Westbalkan nicht verspielen“, sondern müsse „dafür sorgen, dass diese Staaten weiter gestärkt werden“, so Edtstadler.