Nordmazedonien: „Ohne EU wird Radikalismus zurückkehren“

„In meinem Land heißt es, ich sei der größte Optimist von allen“, sagt Zoran Zaev und lacht. Grund dafür hat der nordmazedonische Premier eigentlich nicht.

Frankreich hat am Dienstag dem Start von EU-Beitrittsverhandlungen mit dem Balkanstaat und dessen Nachbarn Albanien eine klare Absage erteilt. Doch der Sozialdemokrat Zaev, der am Mittwoch im Renner-Institut in Wien war, ist zuversichtlich, dass Frankreich seine Meinung ändert. Beim Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel soll das Thema ab Donnerstag noch einmal aufs Tapet kommen.