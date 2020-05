Politik in Zeiten der Pandemie: Erster leibhaftiger Politikerbesuch in der Corona-Krise

Wobei die angekündigten Gesprächsthemen „gemeinsame Bemühungen im Kampf gegen Covid-19 und der schädliche regionale Einfluss Irans“ Israels Medien nicht von ihrer Dringlichkeit überzeugten. Sie mutmaßen, ein anderes Thema könne so kurz vor der Angelobung von Israels neuer Regierung wichtiger sein: Die im Koalitionsabkommen geplante Annexion israelisch besetzter Palästinensergebiete.

Im Kampf gegen Covid-19 gilt Israel tatsächlich als weltweites Vorbild. Israels Sterberate ist extrem niedrig. Ist aber eher ein Thema für Pandemie-Experten. Nicht für Diplomaten. Trumps Bemühungen um eine Änderung des Nuklear-Vertrags mit Iran werden von Netanjahu freudvoll begrüßt.

Dagegen gibt es in Washington wie Jerusalem viele Unklarheiten zur Annexion von Palästinensergebieten, wie sie im neuen Friedensplan Washingtons „Von Frieden zu Wohlstand“ nicht länger ausgeschlossen werden. So trifft Pompeo neben Netanjahu auch dessen zukünftigen Koalitionspartner Benjamin Gantz. Er soll in 18 Monaten das Amt des Premiers im Austausch übernehmen. Im Abkommen mit Netanjahu macht Gantz eine Teilannexion vom Einverständnis der USA abhängig. Sieht doch auch der US-Friedensplan keine volle Annexion vor. Sieht er doch gleichzeitig auch einen palästinensischen Staat als Ziel.

Hier hat die israelische Seite mehr offene Fragen an Washington als umgekehrt. Wiederholte Versprechen einer baldigen Annexion hat Netanjahu wiederholt gebrochen. Gantz dagegen verspricht weniger und wird so vielversprechender. In Israel ist eine Annexion nicht einfach als Streit zwischen Links und Rechts einzuordnen. Gerade radikale Linke sehen in einer Annexion die logische Folge der Lage vor Ort. Erschwert sie doch eine klare Grenzziehung zwischen israelischen Siedlungsgebieten und palästinensischer Autonomie.