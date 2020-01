Bundeskanzler Kurz begrüßt Trumps Nahost-Initiative

Kurz und Schallenberg sprachen sich für eine Wiederaufnahme der Verhandlungen unter US-Führung und mit Unterstützung der EU und der UNO aus, "um auf dieser Basis zu einem endgültigen Abkommen zu gelangen.“

"Für den Mülleimer"

Doch ist Trumps Nahost-Plan nun der "Jahrhundertdeal", von dem US-Präsident Trump selbst spricht - oder lediglich ein parteiischer Versuch, den seit Jahrzehnten andauernden Konflikt mit den Palästinensern zugunsten Israels zu beenden? Darüber herrschten am Dienstagabend durchaus geteilte Meinungen.

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu lobte den Plan erwartungsgemäß.

Der Präsident der Palästinenser, Mahmoud Abbas, bezeichnete ihn dagegen in Anlehnung an Trumps Wortwahl als "Jahrhundert-Klatsche" und "für den Mülleimer". „Ich sage Trump und Netanjahu: Jerusalem steht nicht zum Verkauf, unsere Rechte stehen nicht zum Verkauf und können nicht verhandelt werden", sagte er in einer im Fernsehen übertragenen Rede.