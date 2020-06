Kampf gegen Corona kostet bereits 50 Milliarden Euro

Drei Monate nach dem Corona-Lockdown hat die türkis-grüne Bundesregierung am Dienstag ihre erste Klausur abgeschlossen. Präsentiert wurde ein ganzes Bündel an Maßnahmen bis hin zu neuen Klimaschutz-Investitionen in den Jahren 2021/2022 von je einer Milliarde. Einiges war schon bekannt, einiges gänzlich neu - dadurch gab es etwas Verwirrung über die genauen Zahlen.

Die Kosten für die bei der Regierungsklausur angekündigten Maßnahmen beliefen sich laut Zahlen des Finanzministeriums zunächst auf 15,4 Milliarden Euro, später wurde ein Betrag von 19 Milliarden Euro veranschlagt.

Neu hinzugekommen ist am Dienstag jedenfalls ein 400 Millionen Euro schweres Paket mit Zuschüssen und Entlastungen für Bauern, unter anderem werden deren Pensionen erhöht, was die Neos scharf kritisieren. Ebenfalls neu ist eine degressive Abschreibung für Unternehmen (statt linear) mit 30 Prozent zu Beginn. Neben der Investitionsprämie soll es damit gelingen, dass Betriebe größere Anschaffungen auf dieses Jahr vorziehen.

Die Kosten der gesamten Coronamaßnahmen erhöhen sich damit laut Bundeskanzler Sebastian Kurz auf rund 50 Milliarden Euro.

Die Staatsverschuldung werde damit von rund 70 Prozent auf mehr als 90 Prozent steigen. Durch das Ankurbeln der Wirtschaft werde es aber in den nächsten Jahren gelingen, von diesem Schuldenberg wieder herunter zu kommen, gab sich Kurz überzeugt. Vizekanzler Werner Kogler pflichtete ihm bei und verwies darauf, dass derzeit für neue Staatskredite keine Zinsen zu zahlen sind. Kogler: "Nicht zu investieren, käme auf jeden Fall teurer."