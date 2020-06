Scharfe Kritik am "Spendieraktionismus" der Regierung

Die Neos sprechen von einem "verzweifelten Spendieraktionismus". Parteichefin Beate Meinl-Reisinger warf der türkis-grünen Koalition vor, völlig unkoordiniert das Steuergeld aus dem Fenster zu werfen und sie sprach einigen Regierungsmitgliedern die Kompetenz ab. "Das sind teilweise Ministerdarsteller."

"Wer rasch hilft, hilft doppelt. Das Problem ist nur, dass die Regierung nicht rasch geholfen hat", sagte die pinke Chefin bei einer Pressekonferenz. Viele Unternehmen hätten das Vertrauen verloren. Die Regierung habe die Auswirkung des Corona-Lockdowns auf die Wirtschaft massiv unterschätzt. Die Wirtschaftshilfen seien falsch aufgesetzt worden. "Einem Ertrinkenden wirf man den Rettungsring rasch zu", das sei aber nicht passiert. "Was wir erlebt haben, ist Bürokratismus in Reinkultur uns jetzt greift man zur Gießkanne" und verschwende plan- und koordinierungslos Steuergeld, kritisierte Meinl-Reisinger. "Es fehlt an Substanz und an Plan."