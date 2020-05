Rendi-Wagner kritisiert Regierung für "Missachtung des Sports"

Pamela Rendi-Wagner ( SPÖ) hat am Samstag in einer Pressekonferenz gemeinsam mit Volleyball-Zampano Peter Kleinmann die Bundesregierung für ihre aktuelle Politik in Sachen Sport hart kritisiert. Auch der am Samstag von Bildungsminister Heinz Fassmann avisierte Turn-Unterricht auf freiwilliger Basis am Nachmittag fand wenig Anklang, unisono wurde erneut die tägliche Turnstunde gefordert.

Zudem wiederholte auch SPÖ-Sportsprecher Maximilian Köllner die Kritik am 700 Mio.-Fonds für Non-Profi-Organisationen aus Sport, Kultur und anderen Bereichen. "Wir wissen nicht wie die Auszahlungskriterien aussehen werden, wie wird der Topf aufgeteilt. Hier droht Streit, es ist ein Ausspielen der Bereiche gegeneinander", so Köllner.

Die ehemalige Gesundheitsministerin und Ärztin Rendi-Wagner wolle mithelfen, dem Sport eine Stimme zu geben. "Weil der Sport ist durch Corona in große Schwierigkeiten gekommen." Nach einer "turbulenten" Parlamentswoche fehle nach wie vor ein Hilfspaket für den Sport. Ein Budget sei, "eine in Zahlen gegossene Politik. "Es gibt keine aktive und spürbare Sportpolitik dieser Bundesregierung", kritisierte Rendi-Wagner.