Was kommt nach der Kurzarbeit? Vier mögliche Szenarien

3. Lohnsubvention für Wiedereinsteiger

Mehr Arbeitslose wieder zurück in den Job bringen soll auch der sogenannte „Neustartbonus“. Das ist ein speziell für den Tourismus gedachter, aber nicht auf diese Branche beschränkter, Kombilohn. Er kann laut Ministerium ab sofort beantragt werden. Das AMS stockt dann das Teilzeitgehalt eines zuvor arbeitslos Gemeldeten auf 80 Prozent der Vollzeitsumme auf. Betriebe müssen also für eine bestimmte Zeit nur ein Teilzeitgehalt bezahlen, was die Jobaufnahme ankurbeln soll. Auch die Arbeitnehmer sollen einen finanziellen Anreiz erhalten, lieber als Teilzeitkraft zu arbeiten als in der Arbeitslosigkeit zu bleiben. Skeptiker sehen hier große Mitnahme-Effekte und warnen davor, Teilzeit allzu attraktiv zu machen.

Zur Senkung der Arbeitslosenzahlen dürfte die – sehr teure – Maßnahme positiv beitragen. Auch zur Schaffung von Lehrplätzen wurden bereits Subventionen beschlossen. Was noch fehlt, sind spezielle Maßnahmen bzw. Job-Projekte (zum Beispiel Aktion 20.000) für die steigende Zahl an Langzeitarbeitslosen.