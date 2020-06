Arbeitsmarktmisere schlägt voll auf Krankenkasse durch

Rollt eine Pleitewelle durchs Land und steigt die Arbeitslosigkeit nochmals an, droht wie eingangs skizziert auch der Sozialversicherung ein gewaltiges Finanzloch. ÖGK-Generaldirektor Bernhard Wurzer sagt in diesem Zusammenhang zum KURIER: „Wir erleben eine völlig abnormale Situation, die noch nie da gewesen ist und die nicht einmal in der Finanzkrise so schlimm war. Derzeit kann aber noch niemand sagen, wie hoch unser Finanzbedarf am Ende ausfallen wird.“