WKO-Chef Mahrer: "Arbeitszeit-Modell der Gewerkschaft ist nicht brauchbar"

Es wird derzeit sehr viel Geld in das Wiederhochfahren der Wirtschaft investiert. Der Leitspruch lautet „Koste es, was es wolle“. Ist irgendwann der Plafond erreicht?

Österreich finanziert sich im Vergleich zu anderen Ländern sehr gut und alle Länder müssen sich derzeit hoch verschulden. Der Meeresspiegel der Schulden steigt weltweit. Mein Ziel und das der Regierung ist es, nach der Krise besser aufgestellt zu sein als zuvor und im Idealfall den Standort besser zu gestalten als andere. Österreichs Investitionspaket ist mit 4,8 Prozent des BIP mutiger als jenes von Deutschland mit 3,8 Prozent.

Apropos Eigenkapital: Das ist einigen Betrieben während des Lockdowns erschreckend schnell ausgegangen. Gibt es strukturelle Probleme oder zu wenig Vorsorge?

Das ist kein rein österreichisches Problem gewesen. Viele sind von der Geschwindigkeit der Krise überrollt worden. Aber die Krise wird sicher zu einem Umdenken führen.

Wer wird am Ende des Tages die Zeche zahlen? Es gibt wieder Rufe nach Vermögenssteuern...

Ich bin gegen jede Form der Vermögenssubstanzbesteuerung. Weil wir haben eine extrem hohe Vermögenszuwachsbesteuerung. Und das Geld der Superreichen wandert dorthin, wo man es nicht besteuern kann. Was man aber besteuern kann, weil es nicht auswandern kann, ist die Substanz der Betriebe. Ich will nicht, dass Betriebsgrundstücke oder Anlagen besteuert werden. Das ist ein No Go, erst recht in einer Krise.

Woher soll dann das Geld kommen?

„In the Long Run“ werden die Schulden weginflationiert. Und wir werden alle über einen längeren Zeitraum höhere Schuldenstände haben. Die Lösung ist: Weltweit zu einem der besten Standorte zu werden. Durch entsprechendes Wirtschaftswachstum sprudeln die Steuereinnahmen und wir brauchen keine Steuererhöhungen.