WKÖ-Wiederwahl: Das hat Harald Mahrer die nächsten fünf Jahre vor

Auch neue Vermittlungsformate im Rahmen einer Bildungsplattform der WKÖ plant Mahrer. Er sprach von einem "Netflix der digitalen Bildung".

Für die Exportunternehmen kündigt Mahrer den Start eines „globalen Chancenprogramms" an. "Wir wollen mit unseren Betrieben um jeden internationalen Auftrag kämpfen." Dabei wird der Schwerpunkt auf vier Regionen gelegt, wo auch in einzelnen Ländern neue Außenwirtschaftscenter eröffnet werden sollen: Südostasien, Zentralasien (plus Kaukasus-Region), Westafrika und Ostafrika.

Beim Thema Innovation und Digitalisierung will Mahrer die Digitalisierung „noch mehr Richtung KMU" drehen. So soll ein KMU-Zentrum für Dateninnovation gegründet werden. Die Klein- und Mittelunternehmen verschiedener Bereich sollen so besser kooperieren.