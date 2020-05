Harald Mahrer: "Zuversicht kehrt zurück"

„Die Stimmung ist besser als gedacht“, meint Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer und untermauert seine Zuversicht mit einer Imas-Umfrage. Demnach ist mit der Öffnung der Geschäfte und Gastronomie wieder Optimismus unter den Geschäftsleuten aufgekehrt. Waren vier Wochen nach dem Shutdown nur 36 Prozent der Befragten zuversichtlich, ist es mittlerweile so gut wie jeder Zweite, sagt Mahrer.

Allerdings hängt das Ergebnis stark davon ab, wo man nachfragt. In der Salzburger Innenstadt, durch die sich normalerweise Touristenmassen schieben, gibt es noch viel Platz zur Entfaltung. „Hier hofft man, dass die Grenzöffnung nach Deutschland Bewegung bringt“, sagt Mahrer. In der Tourismusstadt Wien ist die Situation noch verfahrener. Der Großteil der Touristen reist hier traditionell mit dem Flugzeug an, viele auch, um an einen Kongress teilzunehmen. Doch die Flieger sind großteils am Boden, die Veranstaltungsbranche ebenso. Kongresse, die oft eine Vorlaufzeit von zwei Jahren haben, mussten verschoben oder abgesagt werden.