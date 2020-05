Wie Burgenlands Bauern mit der Corona-Krise umgehen

Mehr Zusammenarbeit

Neu seien auch die zwischenbetrieblichen Kooperationen, die sich in den vergangenen Wochen gebildet hätten, sagt Prieler. Ein Beispiel dafür ist der Magdalenenhof in Kleinhöflein. Seit rund 300 Jahren macht und verkauft die Familie von Stefan Kaiser Wein. Jetzt werden am Weingut auch Gemüse, Aufstriche, Marmeladen, Spargel und Obst angeboten. Dafür arbeiten der Juniorchef und seine Frau Réka mit verschiedenen Bauern zusammen, die sie mit ihren saisonalen Produkten beliefern.

„Wir bieten einen kontaktlosen Verkauf. Unsere Kunden nehmen sich die Ware aus einem Kühlschrank und werfen das Geld in eine Kassa. Das funktioniert sehr gut“, sagt Stefan Kaiser. In ein paar Wochen bekommt er einen großen Automaten, in dem die Produkte zur Selbstbedienung angeboten werden. Das Sortiment wird ständig erweitert, demnächst auch um Milch, Eier und Käse. Eine „Win-win-Situation“ für alle Beteiligten, sagt Juniorchef Stefan Kaiser. Während sich die Kunden mit Lebensmittel eindecken, greifen sie dabei auch immer wieder gerne zu der einen oder anderen Flasche Wein.

Auch die Nachfrage nach Einkauf von Lebensmitteln in der virtuellen Welt wird immer größer. Andrea Pirecki und Jürgen Giefing – sie erstellen im Brotberuf Webshops und Homepages für andere – haben zu Beginn der Corona-Krise ihren eigenen Onlineshop ins Leben gerufen. Lebensmittel und Geschenkartikel von kleinen Anbietern aus dem Burgenland können via Internet bestellt werden. Pirecki und Giefing liefern die Waren – vorerst – im Bezirk Mattersburg und Oberpullendorf aus. Eine Erweiterung des Angebotes wird wegen des Erfolges bereits überlegt.