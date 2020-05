Burgenland plant Wasserzufuhr für den Neusiedler See

Am Freitag stellte das Land Burgenland erste Maßnahmen vor. Nämlich die Einrichtung einer Task Force, die eine technische Lösung für die Wasserzufuhr entwickeln soll.

Und das mit einem klaren Ziel: "Der See soll als Landschaftselement erhalten bleiben", sagte der zuständige Task Force-Leiter Christian Sailer. Das sei bereits in der Strategiestudie 2014 so festgelegt worden: "Die Austrockung soll verhindert werden."

Ohne Regen, kein See

Laut Sailer weisen die derzeitigen Klimaszenarien darauf hin, dass im schlechtesten Fall der Neusiedler See schon in den kommenden 3 bis 4 Jahren austrocknen könnte. Das aber nur dann, wenn die Niederschläge komplett ausbleiben würden und die Verdunstung weiter zunimmt.

Der See habe in den vergangenen Jahrezehnten aber immer wieder viel und dann auch wieder wenig Wasser gehabt. Zuletzt gab es im Jahr 2003 Diskussionen darüber, wie auf die damals ebenfalls drohende Austrocknung reagiert werden sollte. Auch damals war die Zuleitung von Wasser ein Thema.

"Die geplanten Maßnahmen sind dann aber wieder verebbt", sagt Sailer. Auch deshalb, weil es in den Folgejahren wieder mehr geregnet hat. "Aber im Gegensatz zu früher werden uns dieses Mal nicht davon beeinflussen lassen", bekräftigte Landesrat Heinrich Dorner ( SPÖ) die aktuellen Bemühungen des Landes.

Ungarisches Wasser für den See?

In der Task Force sind alle Stakeholder wie Tourismus, Landwirtschaft, der Bund und auch das benachbarte Ungarn eingebunden. Denn: "Es gibt die Möglichkeit der Wasserzufuhr von ungarischer Seite als Möglichkeit beziehungsweise als konkretes Ziel", sagt Dorner. Das werde nicht billig und auch nicht von heute auf morgen umsetzbar sein, aber: "Wir wollen den sensiblen Naturraum nicht überfordern, aber langfristig absichern."

Frühere Studien über die Möglichkeit der Zuleitung von Wasser aus der Donau oder der Raab hätten ergeben, dass die Mengen nicht ausreichen würden, vor allem im Sommer. "Wir prüfen derzeit eine 3. Möglichkeit, aber dazu können wir noch nichts sagen, weil noch einige Details offen sind beziehungsweise abgestimmt werden müssen", sagt Sailer.

Der Wasserwirtschaftsexperte betonte bei der Pressekonferenz auch, dass es nicht darum gehe, den See über die Maßen zu befüllen, sondern: "Wir reden von einer optimalen Höhe. Unser Ziel ist ganz klar, dass der See nicht austrocknet."

Befürchtungen von Naturschützern, zugeleitetes Wasser könnte den Chemismus des Sees und damit den Lebensraum nachhaltig zerstören, entgegnet Sailer, dass "wir nicht damit rechnen, dass das passieren wird". Aber natürlich werde in die Task Force auch der Umweltschutz integriert.

Der Artikel wird laufend erweitert.