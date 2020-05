Wasser für Neusiedler See: WWF warnt vor "Todesstoß"

Würde der Wasserstand durch künstliche Wasserzufuhr dauerhaft hoch gehalten, so würde schon allein diese Veränderung zu einer beschleunigten Verlandung des Sees führen.

Naturschützer befürchten "Todesstoß"

Die Stabilisierung des Wasserstandes wäre nur ein Teil des Problems: "Die Zufuhr von Donau- oder Raabwasser wird den Chemismus des Sees radikal verändern", warnt Kohler. „Der See ist ein leicht salzhaltiger Soda-See und dieser Salzgehalt hält seine bekannte, graue Trübung aufrecht. Leitet man kalkreiches Flusswasser in den See, würden die Trübstoffe absinken und das Wasser würde klar werden. Nun sitzen aber auf den Milliarden Trübe-Partikeln, die sich im Seewasser in Schwebe befinden, winzige Bakterien-Rasen, die fast alles organische Material zersetzen, ehe es den Seeboden erreichen kann, sodass sich dort nur wenig Schlamm ansammelt. Wenn die Trübe durch die Wasserzuleitung plötzlich ausfällt, drohen massive Algenblüten und die Verschlammung und Verlandung des Sees würde noch rascher fortschreiten. Eine künstliche Wasserzufuhr würde dem See letztlich den Todesstoß versetzen", sagt WWF-Experte Kohler.

Die Gefahr der Zerstörung durch künstliche Wasserzuleitung haben bereits mehrere wissenschaftliche Untersuchungen aufgezeigt, die anlässlich der letzten Debatte um eine künstliche Wasserzufuhr im Jahr 2003 durchgeführt wurden. Die gewonnenen Erkenntnisse waren ausschlaggebend dafür, dass das Projekt auf Eis gelegt wurde.

"Das Land Burgenland sollte den damals eingeschlagenen Weg weiterverfolgen: nämlich passiven Wasserrückhalt durch konsequentes Schließen des Wehrs am Einserkanal zu betreiben und ansonsten die wechselhafte Natur des Steppensees zu akzeptieren", sagt Bernhard Kohler.

"Kein Problem" bei optimaler Zuleitung

Bedenken von Naturschützern, die Zufuhr von Wasser würde den Chemismus im See verändern und damit die Natur nachhaltig schädigen, lässt Sailer nur bedingt gelten und verweist auf Studien. "Wenn die Zuleitung optimal gestaltet wird, sollte das kein Problem sein." Schließlich gehe es nur darum, den Wasserstand zu managen und nicht über die Maßen ansteigen zu lassen.