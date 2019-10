Burgenland: Der Masterplan für den Neusiedler See muss warten

Gut Ding braucht Weile – das gilt im Burgenland offenbar besonders bei großen Projekten. So wie beim vor Jahren unter Ex-Landeshauptmann Hans Niessl begonnenen Neubau des Oberwarter Krankenhauses – der Spatenstich ist für den Winter geplant – gilt das auch für den 2018 von ihm in Auftrag gegebenen Masterplan Neusiedler See.

Aus der für heuer geplanten Präsentation des neuen Regelwerks für den See unter dem Motto „Schützen durch Nützen“ wird nichts werden. Denn Niessls Nachfolger Hans Peter Doskozil will es wie immer ganz genau wissen und hat neue Studien beauftragt, die in den Endbericht eingearbeitet werden sollen. „Um eine klare strategische Ausrichtung entwickeln zu können“, sagt Peter Zinggl, Chef der burgenländischen Raumordnung.