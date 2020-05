Österreich holt aus seinen Seen nicht alles heraus

Hier mangle es an Konzepten und an Initiativen der regional Verantwortlichen. In Reisebüros in Großbritannien würden Fahrradreisen um den Mondsee, Attersee, Traunsee und Wolfgangsee für zehn Tage um 1.100 Pfund angeboten – etwas Vergleichbares gebe es in Österreich nicht. Der Wandel zur Ganzjahresdestination sei entscheidend, sagt Höffinger. Der Wolfgangsee habe das durch attraktive Winterschifffahrt und Wintersport auf der Postalm geschafft.

Auch beim Immobilienmanagement sieht der Experte noch viel Potenzial. „Die Leute leben gerne am See, und das spiegelt sich auch in der Wertentwicklung der Wohnungen wider.“ Die Preise vieler Seegrundstücke sind mittlerweile für die meisten Interessenten in unerschwingliche Höhen gestiegen. Eine Lösung wäre, das Angebot in der zweiten und dritten Reihe auszubauen. Man habe zwar keinen direkten Zugang, jedoch eine Aussicht auf den See. Die Preise dieser Wohnungen sind allerdings mittlerweile mit jenen von Wohnungen in guter Lage in Wien zu vergleichen.