Burgenlands Imkerei erlebt Aufschwung

Die Naturpark-Imker besuchen aber auch Kindergärten und Schulen, um in altersgerechter Aufbereitung über ihre Arbeit zu informieren. „Wir wollen von klein auf Verständnis schaffen für unsere Bienen, ihre wichtigen Aufgaben und ihren Lebensraum. In Absprache mit den Pädagogen gestalten wird gemeinsam Unterrichtseinheiten“, so Grafl. Auch eine Verkostung der unterschiedlichen Honigsorten darf dabei nicht fehlen.